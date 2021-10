Borsbeek vreest met nieuw themapark voor verkeersinfarct

Binnenkort kan je misschien een zeppelin nemen, de monorail op of zelfs gaan skydiven naast de luchthaven van Deurne. Ondernemer Jack Schoepen heeft plannen voor een indoor pretpark dat draait rond alles wat met luchtvaart te maken heeft. Het is een van de kandidaten om een nieuwe zone voor dagrecreatie in te vullen langs de Krijgsbaan in Mortsel. In Borsbeek vrezen ze voor een verkeersinfarct en hebben ze een waarschuwingsbrief gestuurd naar Vlaams mobiliteitsminister Lydia Peeters.