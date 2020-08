Borsbeek wil weten waar de coronapatiënten in de gemeente precies wonen

Sporters die normaal naar de fitness gaan in Antwerpen, trekken nu naar de openbare fitnesstoestellen. In Antwerpen zijn de fitnessclubs gesloten. En buiten de stad, in Beveren en Mechelen weigeren ze sporters uit Antwerpen. Aan de vernieuwde Scheldekaaien op het Zuid staan fitnesstoestellen die iedereen gratis en in openlucht kan gebruiken. En daar wordt nu druk, soms té druk gebruik van gemaakt.