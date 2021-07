De Olympische Spelen zijn dan wel volop bezig, toch trekken we niet naar Tokio maar wel naar Boom voor een sport waar u wellicht nog nooit van gehoord heeft. Bossaball is de naam, en spektakel is waar het om draait. Een waanzinnige combinatie van volleybal, voetbal, gymnastiek en capoeira is het, gespeeld op een veld dat bestaat uit luchtkussens en trampolines. En een Belgische uitvinding trouwens.