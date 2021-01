Bosuil, Horta en Antwerp Expo zijn mogelijke vaccinatieplekken

Corona maakt het de sportclubs niet gemakkelijk, maar in Borgerhout laten ze de moed niet zakken. Samen met het district werkten ze een divers en online aanbod uit voor jong en oud. Van kickboksen met Jesfit tot Bollywood dansen met Bollyfit. Ze gaan zelfs terug de jaren tachtig in met een les ‘Eighties Aerobics’. Bovendien brengt het district enkele toplocaties zoals De Roma of TRIX tot bij de mensen thuis.