De politie moest vrijdagavond ter plaatse komen in de Arbeidersstraat in Berchem nadat het inbraakalarm van het containerpark was afgegaan. Aan de ingang van het park trof een interventiepatrouille een 25-jarige dame aan die geen verklaring kon geven voor haar nachtelijke aanwezigheid. Al snel werd duidelijk dat ze op de uitkijk stond voor haar 29-jarige vriend, die zich in het park bevond. Het snelleresponsteam kon de man daar aantreffen toen hij op zoek was naar elektronica. De man bleek in het bezit van inbrekersmateriaal, waaronder een kniptang. Hij had ook een grote hoeveelheid speed op zak. Tot slot was hij vrij onder voorwaarden. Het koppel werd gearresteerd en overgebracht naar het politiekantoor.