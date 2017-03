Bosuil volledig uitverkocht

Voetbalclub Antwerp zal zondag in een vol huis Roeselare ontvangen voor de eerste wedstrijd in het cruciale barrageduel richting promotie naar eerste klasse A. De Bosuil is sinds vannacht helemaal uitverkocht.

Meer dan 12.000 supporters zullen de spelers van het stamnummer 1 zondag komen toejuichen, in een ongetwijfeld kolkend Bosuilstadion. Tot middernacht hadden de abonnees voorrang voor tickets. Dan startte - online - de losse verkoop. De vraag was zo groot dat twee uur later ook die laatste tweeduizend tickets de deur uit waren. Het heeft dus geen zin meer om vandaag nog naar de Fan Shop te komen. Eén weekend later, op zaterdag 11 maart, is er de terugwedstrijd in Roeselare. Er was even sprake van - dat het aanvangsuur vervroegd zou worden, maar dat is definitief van de baan. De wedstrijd op Schiervelde blijft geprogrammeerd om acht uur 's avonds.