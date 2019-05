2 horecazaken, een vzw en een belwinkel in Antwerpen moeten enkele weken de deuren sluiten. Dat heeft burgemeester Bart De Wever beslist.Deze horecazaak in de Oudemansstraat moet zes weken dicht. Het café werd in 2017 al eens 2 weken gesloten. Sinds de zaak terug open ging, moest de politie al 46 keer ter plaatse komen voor verstoringen van de openbare orde en overlast. En ook een tweede horecazaak in de Handelstraat moet een maand sluiten na onder meer meldingen van vechtpartijen en openbare dronkenschap. In de De Bosschaertstraat sluit de stad een vzw, gedurende zes weken, voor illegale feiten. Er zouden klachten zijn over hangjongeren die er drugs verkopen en gebruiken. Ten slotte gaat ook een belwinkel in de Offerandestraat dicht tot de zaak in orde is volgens de wetgeving.