Boswachters zullen harder optreden tegen loslopende honden: boetes van 80 euro of meer

Na verschillende incidenten met loslopende honden, kondigt het Vlaamse agentschap Natuur en Bos strengere controles aan. Wie zijn hond niet aan de leiband houdt waar dat verplicht is, zal in de komende weken meteen een boete krijgen. Dat meldt Natuur en Bos in een persbericht.

Meer en meer mensen lappen de regels aan hun laars en laten honden onaangelijnd loslopen, zegt Natuur en Bos. 'In het West-Vlaamse Vloethemveld stierven zaterdag vier ooien nadat ze aangevallen waren door een loslopende hond. In Overpelt beten vrijdag twee Duitse herdershonden een Shetlandpony dood. En in het Brabantse Lintbos sloeg zondag door een loslopende hond een paard met ruiter op hol. De man belandde in een prikkeldraad en raakte gewond.'

Op het niet aanlijnen van een hond staat een minimumboete van 80 euro, maar dat bedrag kan oplopen naargelang het aantal loslopende honden, de aangerichte natuurschade en eventueel recidivegedrag. 'Laat ons duidelijk zijn: loslopende honden brengen niet alleen andere recreanten en hun (huis)dieren in gevaar, maar ook de natuur waarin ze zich bewegen. Denken we maar aan het verstoren van grondbroedende vogels of het opjagen van reeën.' Ook over mountainbikers die wandelaars hinderen, krijgt Natuur en Bos naar eigen zeggen meer klachten. Op fietsen waar het niet mag, staan boetes tussen 100 en 150 euro.

