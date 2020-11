Bouckenborghpark wordt groter

De gronden achter de woningen van de Lodewijk De Weerdtstraat en het Leonard Gorisplein en grenzend aan het Bouckenborghpark worden opgeruimd en ingericht als parkgebied. Zo kan het Bouckenborghpark op termijn uitbreiden. Als de weersomstandigheden het toelaten start de aannemer vanaf maandag 23 november met de werken.

In 2016 kocht de stad Antwerpen een aantal braakliggende gronden aan die gelegen zijn op grondgebied Schoten, achter de woningen van de Lodewijk De Weerdtstraat en het Leonard Gorisplein. De gronden grenzen aan het Bouckenborghpark maar zijn momenteel niet toegankelijk voor het publiek. District Merksem zal op termijn deze gronden inrichten als parkgebied en zo het Bouckenborghpark uitbreiden.

Momenteel is het terrein volledig overwoekerd en ligt het vol met onder andere (bouw)afval en restanten of koterijen van voormalige volkstuintjes. In eerste instantie voert de aannemer een basisopkuis uit, waarbij dit afval en de restanten zoveel als mogelijk worden opgeruimd. Op bepaalde plaatsen wordt het terrein ook vrijgemaakt van de verwilderde begroeiing. Als de weersomstandigheden het toelaten start de aannemer vanaf maandag 23 november 2020 met de werken. Ter hoogte van de werftoegang in de Toekomstlaan is plaatselijk beperkte hinder mogelijk.

Deze eerste opkuis geeft een beter beeld van de mogelijkheden op het terrein. Zo kan het terrein in de toekomst ingericht worden als parkgebied. Hiervoor wordt een plan van aanpak opgemaakt voor de volgende jaren.

(bericht: Stad Antwerpen - district Merksem - foto Google View - district Merksem)