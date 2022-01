Nieuws Boulot: Nieuwe warme bakker in Borgerhout

embed

Embed deze video Dimensies: 560x315 640x360 835x480 1280x720

Wanneer we het de laatste jaren over een warme bakker hadden in ons nieuws, was das bijna altijd omdat die er na vele jaren mee ophield. Maar in Borgerhout opent er eindelijk nog eens een warme bakker: bakkerij Boulot. Truus en Anne starten met Boulot omdat ze zo van het ambacht houden, en om de buurt te laten genieten van hun specialiteit: desembrood.