Bouw je eigen reus

Bouw zelf een reus voor de Reuzenstoet in Borgerhout.





Op 22 september gaat de jaarlijkse Reuzenstoet in Borgerhout opnieuw uit. “Daarvoor zoeken we nog verenigingen, scholen, straatcomités en organisaties die zelf een reus willen bouwen. Wij helpen je hierbij”, zegt Wietse Vermeulen van de Reuzen vzw.

Wietse: “We doen een oproep aan iedereen om zelf een reus te bouwen. We mikken daarbij vooral op scholen, verenigingen, comités en organisaties. Door samen een reus te bouwen, kan je de werking van je vereniging op een originele manier in de kijker zetten. Zo is er een muziekkoor dat een reus bouwt die uit allerlei muziekinstrumenten bestaat. We zoeken trouwens niet enkel technische en creatieve mensen om reuzen te bouwen. Tijdens de optocht kan je samen met je reus ook een dansje doen, liedjes zingen, iets uitbeelden in aangepaste kledij, noem maar op. Dit is het moment om aan iedereen te tonen wat jullie allemaal in je mars hebben. Wij hebben een atelier dat je gratis mag gebruiken om je reus te bouwen, en we bieden ook technisch advies en ondersteuning aan. We hopen dit jaar op dertig nieuwe reuzen. Op 22 september kunnen zij mee op stap in de grote Reuzenstoet, samen met verschillende praalwagens, fanfares en de vier traditionele Reuzekens van Borgerhout.”

(Foto: Stad Antwerpen - district Deurne)