Bouw ontmoetingscentrum ’t Centrum is gestart

’t Centrum in Sint-Lenaarts (Dorpsstraat 73) was aan vernieuwing toe. Dat signaal kreeg het gemeentebestuur van Brecht meermaals van de verenigingen en de andere gebruikers van het gebouw. Het niet meer afgestemd op de actuele behoeften. Bovendien vormde het gebouw een lopende rekening op vlak van energie. In samenwerking met Van Roey en architect Jef Van Oevelen startte de gemeente Brecht intussen de bouw van het ontmoetingscentrum, en dat werd gevierd op donderdag 19 april 2018.

Na het slopen van het voormalige gebouw is de opbouw van het nieuwe momenteel aan de gang. In het nieuwe gebouw zullen verschillende functies gecombineerd worden zodat er een open huis ontstaat. Het enige verschil met het huidige gebouw is dat ook de bibliotheek mee opgenomen wordt. Marie Geysen van de cultuurdienst : “Er zullen, naast de bib, net zoals vroeger een café, keuken, grote zaal, vergaderzalen en foyer in het gebouw komen. De activiteiten die in het verleden in zaal ’t Centrum plaatsvonden, zoals toneel, kaarten, muziek en kooklessen, kunnen na de vernieuwing terug daar doorgaan. Ook activiteiten voor commercieel gebruik, zoals een lezing of een babyborrel, kunnen in de toekomst opnieuw georganiseerd worden in het nieuwe, moderne en toegankelijke gebouw.” Tegen maart 2019 moeten de werken aan de ruwbouw afgerond zijn.