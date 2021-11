In de week van 11 tot en met 17 november werden gemiddeld 241,1 mensen per dag met COVID-19 opgenomen in het ziekenhuis. Dat is 18 procent meer dan vorige week. Daardoor bevinden zich intussen 2.809 coronapatiënten in de Belgische ziekenhuizen (+24 procent), van wie er 568 op de afdeling intensieve zorg liggen (+26 procent). Dat blijkt donderdag uit de gegevens van het gezondheidsinstituut Sciensano. Ook het aantal nieuwe besmetting neemt nog altijd toe. Tussen 8 en 14 november werden gemiddeld 10.494 besmettingen per dag vastgesteld, wat een stijging met 27 procent is in vergelijking met de voorgaande week. Er werden in die periode gemiddeld 80.908 tests afgenomen, waarvan 13,8 procent positief bleek. Voorts zijn van 8 tot en met 14 november gemiddeld 28,0 mensen per dag overleden na een besmetting met het coronavirus. Ook dat is een stijging in vergelijking met de week ervoor (+23 procent). Het totale dodental voor België sinds de start van de pandemie bedraagt 26.484.Foto Belga