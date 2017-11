Apache reageert "Voldoende maatschappelijk belang"

Bouwpromotor Erik Van der Paal klaagt nieuwssite Apache aan voor schending van de privacy en belaging. Dat schrijft 'Het Laatste Nieuws'

De Antwerpse bouwpromotor Erik Van der Paal heeft een klacht ingediend in verband met het intussen beruchte filmpje dat enkele weken geleden bij nieuwssite Apache verscheen en waarop te zien is hoe onder meer leden van het Antwerpse schepencollege arriveren op het verjaardagsfeest van Van der Paal in restaurant ‘t Fornuis.

Volgens zijn advocaat Walter Damen gaat het om een klacht tegen de cameraman en tegen onbekenden. Van der Paal zou in het filmen en de publicatie van de beelden een schending van de privacy zien, onder meer omdat het om een verborgen camera ging. Dat nieuwssite Apache niet rechtstreeks geviseerd wordt, heeft er allicht mee te maken dat nog officieel moet worden vastgesteld of zij de opdrachtgever waren.

De beelden, waarop onder meer burgemeester Bart De Wever (N-VA) en schepen van Stadsontwikkeling Rob Van de Velde (N-VA) te zien zijn, leidden de voorbije weken tot heel wat commotie. Voor Groen vormden ze de aanleiding om een klacht in te dienen bij het stedelijke integriteitsbureau om na te gaan of het stadsbestuur niet in de fout ging door aanwezig te zijn op een feestje van een bouwpromotor die via Land Invest betrokken is bij verschillende grote projecten in Antwerpen waarover nog vergunningstrajecten lopen.

Lokaal sp.a-voorzitter Tom Meeuws haalde vervolgens ook hard uit naar het stadsbestuur, maar kwam zelf in het oog van de storm terecht toen bleek dat hij via zijn job als consultant ook contacten onderhoudt met Land Invest en Van der Paal. Apache-hoofdredacteur Karl Van den Broeck reageert strijdvaardig op de klacht. “Het gebruik van een verborgen camera is een bijzondere journalistieke techniek die volgens de deontologie onder bepaalde voorwaarden mag toegepast worden”, zegt hij. “Het gaat er onder meer om dat er voldoende maatschappelijk belang moet zijn. Ik zal met plezier aan de onderzoeksrechter uitleggen waarom dat hier het geval was. We hebben het dan voor alle duidelijkheid niet over de vraag of leden van een stadsbestuur pinten mogen gaan pakken bij een bouwpromotor. Volgens ons tonen de beelden aan dat er op het moment waarop Land Invest volop in een vergunningsprocedure zit rond het project op de Slachthuissite, er meer dan vriendschappelijke banden blijken te bestaan met leden van het schepencollege dat over dat dossier een beslissing moet nemen.”