De Lijn meldt dat de bovenleiding van de trams is beschadigd, waardoor er geen trams 5 en 10 rijden tussen de August Van De Wielelei -  Ruggeveldlaan tot het eindpunt in Wijnegem. Lijn 10 wordt omgeleid via de Schotensesteenweg en Lijn 5 tot het eindpunt in Wommelgem. De Lijn heeft intussen voor vervangbussen gezorgd.

Foto: Belga