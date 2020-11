Bpost zal pakjes in afhaalpunten na vijf dagen aan huis leveren

De pakjes waarvan bpost de ontvangers ze zelf laat oppikken in afhaalpunten, zullen na vijf werkdagen alsnog aan huis worden geleverd. Wie niet in staat is om zijn of haar levering op te halen, staat daardoor niet in de kou. Het postbedrijf neemt die maatregel na overleg met minister van Overheidsbedrijven Petra De Sutter (Groen), zo melden beide maandag.



Bpost zal dus zoals vorige week aangekondigd nog altijd een klein deel van de pakjes niet meteen aan huis leveren. Maar pakjes die in dat geval na vijf werkdagen nog niet zijn opgehaald, worden automatisch alsnog aan huis geleverd, zegt bpost-woordvoerster Veerle Van Mierlo. "Wie zijn pakje sneller wil hebben, kan het dan zelf gaan ophalen."

Vrijdag had bpost aangekondigd dat door de recordvolumes wegens de coronacrisis en de eindejaarsaankopen "een zeer beperkt percentage" van de pakjes niet aan huis zou worden bezorgd. Het zou gaan om "maximaal 5 procent", preciseerde Van Mierlo. Afgezet tegen het totale volume van minstens 500.000 pakjes per dag dat bpost momenteel verwerkt, komt dat neer op dagelijks tot 25.000 pakjes. De aankondiging van bpost kon meteen op kritiek rekenen van zowel winkeliers als klanten.

Ook voogdijminister De Sutter had bpost zaterdag opgeroepen om de maatregel te herbekijken. "Ik wil bpost bedanken om zo flexibel te zijn, in te spelen op de bezorgdheid van mensen en snel andere oplossingen uit te werken", reageert De Sutter maandag. "Alle klanten en winkeliers - die door de coronamaatregelen 100 procent op pakjeslevering rekenen - krijgen nu de zekerheid dat alle bestelde pakjes thuis geleverd zullen worden."

Bpost zegt ook dat het zijn thuisleveringscapaciteit in de komende dagen en weken nog verder zal opdrijven. Zo wierf het postbedrijf met het zicht op de drukke eindejaarsperiode intussen al 3.000 extra werkkrachten aan. "Het gaat om functies in alle vlakken van de logistieke keten", aldus Van Mierlo. "En we gaan dat aantal nog verder optrekken." Daarbij zal met name gefocust worden op zaterdagleveringen, zegt ze.

Minister De Sutter juicht toe dat "de postbodes, die hemel en aarde bewegen om alle pakjes te verwerken, extra collega's zullen krijgen". "Zij hebben ook maar twee handen en plooien zich al maanden dubbel om de enorme stroom aan pakjes te verwerken", zegt ze. "Zij verdienen hiervoor het respect van iedereen."

De minister roept mensen ook op om hun bestellingen zoveel mogelijk bij de winkels zelf op te halen. "Geraak je zelf makkelijk tot aan de winkel waar je je product hebt aangekocht, duid dat aan bij je bestelling. Hiermee zorg je voor minder overbelasting voor de postbodes en pakjesbezorgers en tegelijk ook voor minder vertraging voor iedereen die misschien wat minder makkelijk zelf tot aan een postkantoor of verdeelpunt geraakt."

