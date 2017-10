Bpost zoekt 700 pakjesbezorgers voor eindejaarsperiode

De gemeente Brasschaat gaat de aannemer die verantwoordelijk was voor het leegpompen van de vijver in het gemeentepark in gebreke stellen. De vissen werden bij het leegmaken van de vijver niet op tijd overgezet waardoor ze op het droge terechtkwamen. En dat is volgens de gemeente ging de aannemer daarbij dus onzorgvuldig te werk. Tientallen vissen zijn daardoor gestorven. Volgens de gemeente Brasschaat had de aannemer de vissterfte kunnen vermijden door op tijd in te grijpen.