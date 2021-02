Brabantse vlag wappert sinds vandaag op het Steen "Belofte uit het verleden"

Op de toren van het Steen wappert sinds vanmiddag weer de Brabantse Leeuw. In de zestiende eeuw droeg de hertog van Brabant, Karel de vijfde, het Steen over aan de stad. De edelman liet toen vastleggen dat de Brabantse Leeuw altijd moest wapperen aan de burcht. De renovatie van Antwerpens oudste gebouw is bijna afgerond en dus kroop Schepen van toerisme Koen Kennis vanmorgen zelf de toren op om de vlag te hijsen.