Brabantstunnels onder de Leien al 65(!) keer afgesloten sinds opening: "Zijn de mensen blind?"

Stany Crets roept op om komende zondagmiddag samen te komen op het Muntplein in Brussel om te protesteren tegen de sluiting van de cultuursector. 'Voor de zoveelste keer zijn wij het zwarte schaap. Het slachtlam', zegt de acteur en theatermaker donderdag op zijn Facebookpagina. Het Overlegcomité besliste woensdag om vanaf 26 december een verbod in te voeren op binnenevenementen, waaronder cultuur- en theatervoorstellingen en bioscoopvertoningen. 'De evenementen-, cultuur- en entertainmentsector, of hoe we het ook willen noemen, gaat pottoe. Aan de horeca wordt niet geraakt. Dat is hen volledig gegund, versta me niet verkeerd. En dat is op zijn minst vreemd te noemen', schrijft Crets op Facebook. Volgens de acteur begrijpt niemand in de cultuursector deze nieuwe maatregel en dreun voor de sector. 'Niemand die het begrijpt. Noch de producenten, noch de spelers of creatieven, noch het publiek, en sterker, zelfs binnen de partijen van de beleidsmakers valt men omver van zoveel absurdisme.' Nog volgens Crets heeft de cultuursector solidariteit altijd laten primeren op eigenbelang. 'Maar solidariteit is nu even geen argument meer. Niet als er nog maar eens willekeur en maten en gewichten in het spel zijn', aldus de theatermaker. Volgens Crets vertegenwoordigt de cultuursector 'duizenden verschillende activiteiten die niet onder één noemer te vangen zijn'. 'Maar voor de overheid zijn wij wel één sector. And that sucks big time. Want onze differentiatie is onze zwakte. Daardoor hebben we telkens weer andere belangen te verdedigen en kunnen we moeilijk als één stem praten in persberichten en op tv en radio. Laat staan dat we als één blok op straat kunnen komen.' De manifestatie zou komende zondag om 14 uur plaatsvinden op het Muntplein in Brussel.Foto Belga