Brand aan Groenendaallaan

Fantastisch moment alweer gisteravond in vele straten in onze regio. Veel mensen die applaus gaven voor de hulpverleners die het nu zo ongelofelijk druk hebben met de Coronacrisis. In de Rudolfstraat was er eigenlijk alweer een miniconcertje. Met een operazanger, die zag u eerder deze week al in het ATV-nieuws, met een saxofonist en met nu ook nog andere muzikanten die meedoen. Naar verluidt zouden ze overdag oefenen 'over de omheiningen heen'. Gisteravond speelden ze "We zullen doorgaan". Prachtig!