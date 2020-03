Vanavond heeft het gebrand in de wasserij Gomoli in Ekderen.

De brand in het gebouw aan de Leugenberg brak uit rond 21u. De vlammen sloegen door het dat en er was een felle rookontwikkling. De brandweer riep op om ramen en deuren gesloten te houden. Rond 21u30 was de brand onder controle. De oorzaak is nog niet bekend.

(bron en foto GvA)