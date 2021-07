De stad Antwerpen laat tegen eind 2022 een eigen app ontwikkelen voor digitale dienstverlening aan de burger. Met de app zou je onder meer een internationaal paspoort kunnen aanvragen of sluikstort kunnen melden, maar bijvoorbeeld ook een gepersonaliseerd stedelijk vrijetijdsaanbod ontvangen. Het Antwerpse stadsbestuur wil dat de stad in de toekomst 'digital first' wordt in haar relatie met bewoners, bezoekers, studenten en ondernemers, kortweg 'stadsgebruikers'. Een van de belangrijkste digitaliseringsprojecten is een app waarmee die 'stadsgebruikers' alle dienstverlening kunnen benutten en één-op-ééncommunicatie met de stad kunnen hebben. 'Een app biedt een betere beleving doordat gebruikers de functies van hun smartphone optimaal kunnen benutten', zegt Claude Marinower (Open Vld), schepen van Digitalisering en Innovatie. 'Daarnaast biedt een app de stad ook de mogelijkheid om beter en sneller in interactie te treden met stadsgebruikers en om hen proactief de juiste informatie en dienstverlening aan te bieden. Zo kunnen we de digitale band met onze stadsgebruikers nog een stuk versterken.' De stad wil naar eigen zeggen wel aandacht blijven hebben voor wie digitaal minder vaardig is. Telefonisch en fysiek contact blijven mogelijk.