Brand bij ISVAG is snel onder controle

Vanmiddag is een brand ontstaan in het shredderdeel van afvalenergiecentrale ISVAG in Wilrijk. De hulpdiensten waren onmiddellijk ter plaatse en kregen het vuur snel onder controle. Het bedrijf werd meteen ontruimd en niemand van de aanwezige personeelsleden raakte gewond.

De brand brak uit omstreeks kwart voor drie ’s middags in het shredderdeel van de installatie, waar het grof huisvuil wordt vermalen. De brandweer was meteen ter plaatse en de brand was even later onder controle. Alle veiligheidsprocedures werden opgestart. Verder onderzoek zal uitwijzen wat de precieze oorzaak is van de brand.

(Bron: ISVAG)