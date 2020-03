Het heeft gebrand in een gebouw op de Meir.

Op het dak van een gebouw op de hoek met de Gramayestraat en de Meir is er vanochtend brand uitgebroken. De rookpluim was korte tijd van ver te zien. De Brandweer had het vuur snel onder controle. De brand was vermoedelijk een airco unit op een dak die vuur had gevat.