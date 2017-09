Brand bij Matthias Schoenaerts

In de Arenbergstraat in hartje Antwerpen is vanavond brand uitgebroken in een appartementsgebouw. Het dakappartement van acteur Matthias Schoenaerts heeft daarbij schade opgelopen. Het vuur was niet direct te lokaliseren. “Ondertussen hebben we de brand gevonden, die bevindt zich in luchtschachten van het gebouw”, zegt brandweerwoordvoerder Kristof Geens. Mogelijk was er een probleem met een kachel. Die zou in het appartement van Schoenaerts hebben gestaan.

Bron: Gazet van Antwerpen – Foto: RR.