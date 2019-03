Brand bij sterrenrestaurant ‘The Jane’. Het restaurant is ontruimd na rookontwikkeling . Er is voorlopig geen sprake van gewonden.

Daarnet vond op de Wapper in Antwerpen een wake plaats voor de terugkomst van IS-kinderen.Burgercomité Breng Ze Terug organiseert samen met VUB-professor Gerrit Loots de wake om Belgische kinderen uit Syrie en Irak terug te halen. Loots, die als psycholoog ter plaatse is geweest, heeft ook een petitie voor de terugkomst van IS-kinderen opgestart. Vorige week werd er ook al in Brussel gepleit om deze kinderen niet de dupe te laten worden van hun ouders, en vandaag is er dus ook een protestwake op de Wapper in Antwerpen.