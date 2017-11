Brand breekt uit in keuken van appartement aan Fruithoflaan

Aan de Fruithoflaan in Berchem is er vannacht brand uitgebroken in de keuken van een appartement.

De bewoners van het gebouw verlieten hun flat. Sommigen moesten 12 verdiepingen naar beneden gaan. Na een dik half uur was het vuur geblust.

Zo'n 40 bewoners hadden zich tijdens de interventie van de brandweer opgehouden in de hal van het appartementsgebouw. Omdat er nog redelijk wat rook in het het gebouw hing, mochten ze niet meteen weer naar huis. Dat kon pas rond 4.20 uur en nadat de brandweer elke woonheid gecontroleerd had op de mogelijke aanwezigheid van CO.

De twee bewoners (75 en 79) van het getroffen appartement werden ter plaatse door het ambulancepersoneel gecontroleerd en overgebracht naar het ziekenhuis. Ze werden licht bevangen door de rook.

