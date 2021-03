Nieuws Brand in restaurant De Negen Vaten

embed

Embed deze video Dimensies: 560x315 640x360 835x480 1280x720

Aan het Zand in Antwerpen-centrum heeft afgelopen nacht een korte maar felle cafébrand gewoed. De brand ontstond door een kortsluiting bij café Pictures of Lily. Als bij wonder bleef de bekende tapasbar De Negen Vaten, die in hetzelfde pand gevestigd is, gevrijwaard van schade. Twaalf mensen moesten met rookintoxicatie naar het ziekenhuis worden overgebracht.