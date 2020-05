Brand in Antwerpse haven: geurhinder nog mogelijk

In de Antwerpse haven was gisteravond een hevige brand in een loods in de buurt van het Tweede en Derde Havendok. Intussen is de brand onder controle, in de omgeving kan nog wel een tijd geurhinder zijn.

De brand is rond middernacht ontstaan in een loods waar koffie- en cacaobonen zijn opgeslagen. Om sneller te blussen pompte de brandweer water uit de naburige dokken. Ook deze ochtend nog was de brandweer aan het nablussen. Niet alleen het dak van de loods stond in lichterlaaie, ook zo’n 2.500 ton cacaobonen - die in de loods lag - vatten vuur. Voor de Antwerpse brandweer was het een moeilijke interventie want de cacaobonen veranderden door de hitte in een vettige bruine smurrie. Er vielen gelukkig geen gewonden. De oorzaak van de brand is nog niet geweten.