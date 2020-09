Brand in autocentrale in Deurne

De brandweer roept via Twitter op om ramen en deuren gesloten te houden in de buurt van de Santvoortbeeklaan in Deurne. In een autocentrale is daar brand uitgebroken. De oorzaak is vermoedelijk een ontplofte batterij.

Er zijn voorlopig geen gewonden gemeld. Eén persoon stapte wel uit het gebouw met te veel rookinhalatie.

De brandweer heeft de naaste omgeving van de autocentrale afgezet. Verkeershinder is voorlopig beperkt.

De brand is ondertussen onder controle, laat de brandweer nog weten.