Vanochtend is een woning uitgebrand in de Uitbreidingsstraat in Boom. Niemand raakte gewond, maar de woning liep zware schade op.

De brand brank uit rond 11 uur, vermoedelijk in de keuken. De brandweer was snel ter plaatse en had het vuur kort nadien onder controle, maar toch is de schade zeer groot.