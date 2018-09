Brand in container van recyclagebedrijf vlakbij A12

Het heeft vanochtend gebrand bij recyclagebedrijf Vermetal vlakbij de A12 in Schelle. Wie daar rond 9 uur passeerde, zal het wel hebben opgemerkt.



Er steeg namelijk een donkere rookwolk op boven de A12. In het recyclagebedrijf was er brand ontstaan in één van de containers, waarin onder andere batterijen, hout, autowrakken en elektronica gerecycleerd worden. De politie raadde iedereen in de buurt aan om ramen en deuren gesloten te houden en geen airco aan te zetten in de wagen. Maar de brand was vrij snel onder controle en sloeg niet over naar andere containers of gebouwen. Het is nog niet duidelijk hoe het vuur is ontstaan.