Dat het in een bos in de zomer kouder is dan erbuiten, dat is geen nieuws. Maar nu hebben onderzoekers van onder meer de Universiteit Antwerpen voor het eerst berekend hoe groot dat airco-effect van bossen precies is. En het werd meteen een grootschalig onderzoek, met 1.200 meetpunten in bossen in heel Europa. En gemiddeld zijn bossen 2 graden koeler in de zomer dan de omgeving, al kan het verschil nog veel meer oplopen. Zelfs in piepkleine bossen, zoals de Wolvenberg langs de Singel in Berchem.