Brand in Felix Pakhuis

Deze nacht was er brand aan het Felix Pakhuis op de Godefriduskaai in Antwerpen.



Het magazijn van restaurant Balls en Glory van Wim Ballieu stond even in lichterlaaie. De brand ontstond in een nis aan de buitenkant van het gebouw. Er was vooral veel schade in de kelder van het magazijn. In de bekende gang van de Oude Leeuwenrui en de Godefriduskaai was er veel rookontwikkeling. Die gang is ondertussen al verlucht. Hoe de brand juist is ontstaan, is nog onbekend.