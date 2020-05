Het is exact een jaar geleden dat Julie Van Espen vermoord werd. De studente van 23. Ze reed op vier mei 2019 met haar fiets van Schilde langs het Albertkanaal naar vriendinnen in Antwerpen. Maar daar kwam ze nooit aan. Steve Bakelmans vermoorde de jonge vrouw. Hij was eerder al veroordeeld tot vier jaar voor verkrachting, maar was vrij in afwachting van zijn proces in hoger beroep.