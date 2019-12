In Hemiksem is vannacht brand uitgebroken in een huis aan de Lindelei.

Toen het vuur uitbrak, was de bewoner nog wakker. Hij kon zichzelf dan ook in veiligheid brengen, maar omdat hij veel rook had ingeademd, werd hij voor een zuurstofbehandeling naar het ziekenhuis overgebracht. De oorzaak van de brand is op dit moment nog niet gekend. Het appartement liep heel wat rookschade op.

