Bij een brand in Borgerhout is een huis onbewoonbaar geraakt. Niemand raakt gewond.

Vanochtend heeft het gebrand in een huis aan de Karel De Preterlei in Borgerhout, dat is aan het Te Boelaerpark. De brandweer had het vuur snel onder controle, maar het huis zal toch tijdelijk onbewoonbaar zijn. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht.

(foto GvA)