Brand in loods in Wilrijk

In een loods van fort 7 in de Legerstraat in Wilrijk is een brand ontstaan. In de loods wordt hout en stro opgeslagen, wat vermoedelijk vuur heeft gevat. Rondom het fort is vooral bosgebied, dus er zijn weinig mensen die daar last van hebben.

De brandweer ondervindt moeilijkheden om water te vinden. Maar er zijn intussen al watertankwagens opgeroepen. Zowel de brandweer van zone Rand als van zone Rivierenland zijn aanwezig. Alle toegangswegen naar het fort zijn afgesloten.