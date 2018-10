Er is deze ochtend brand ontstaan in een tandartsenparktijk in Kontich.



En dat heeft veel schade aangericht. De brand ontstond door een elektrisch probleem. Het vuur doofde vanzelf, de brandweer moest dus niet blussen. Maar er is veel rookschade in de praktijk. En ook de apparatuur van de tandartsen is flink beschadigd. Er raakte niemand gewond. De woningen boven de praktijk bleven gevrijwaard van schade