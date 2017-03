De politie en de douane hebben vandaag een grootscheepse actie gehouden om internationale busmaatschappijen te controleren. In totaal 33 bussen werden van de Antwerpse Ring geplukt en naar de voormalige rijkswachtkazerne aan de Boomsesteenweg in Wilrijk geleid. Daar stond agenten met drugshonden klaar, om hen te controleren en te fouilleren. Ook de dienst vreemdelingenzaken en het parket waren ter plaatse. Bedoeling is om na te gaan of de bussen gebruikt worden om gestolen goederen of drugs te smokkelen, en om te kijken of ze illegalen of geseinde personen vervoeren.