Brand in Westmalle

In het centrum van Westmalle is vanochtend brand uitgebroken in een bloemenwinkel op de Antwerpsesteenweg.

Iets na 7 uur kreeg de brandweer de oproep binnen. Toen ze aankwamen bij bloemen Van Hasselt kwam er rook vooraan uit de winkel, en was er een brand achteraan in het gebouw. De oorzaak daarvan is vermoedelijk een probleem met de koeling. De brandweer had werk tot ongeveer 9 uur, waardoor de Antwerpsesteenweg tijdens de ochtendspits een tijdlang volledig afgesloten was. Er vielen geen slachtoffers.