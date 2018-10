Brand in Wezenberg

Gisteravond brak er brand uit in de saunazone van het zwembadcomplex Wezenberg aan de Desguinlei. De brandhaard was niet meteen duidelijk, maar de rookvorming was aanzienlijk.

Enkele zwemmers en fitnessers werden onmiddellijk geëvacueerd. De brandweer kwam ter plaatse en kon de brandhaard detecteren en blussen. De brandweer had daar wel veel werk mee omdat de brand zich door het verluchtingssysteem verspreidde. De bezoekers werden opgevangen in een hotel in de buurt. Drie mensen werden onwel nadat ze te veel rook hadden ingeademd.