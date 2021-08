Nieuws Brand kasteel Aartselaar aangestoken?

Er is vorige nacht opnieuw brand uitgebroken in kasteel Lindenbos langs de Boomsesteenweg in Aartselaar. Het gebouw is te instabiel om de oorzaak te onderzoeken maar mogelijk is het vuur aangestoken.