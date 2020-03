Brand met veel rookontwikkeling in opslagplaats van Umicore in Hoboken

In Hoboken is vanavond brand uitgebroken in een opslagplaats van materiaaltechnologiebedrijf Umicore. Dat zegt de Brandweer Zone Antwerpen, die met de grote middelen ter plaatse is.

Er is sprake van veel rookontwikkeling, maar meer details ontbreken voorlopig. De operationele coördinatiefase van het rampenplan is van kracht. De brandweer raadt aan ramen en deuren gesloten te houden in de buurt van Hoboken.

(Foto GvA - BFM°