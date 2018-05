Brand op dak tram

De brandweer moest vanmiddag uitrukken om een brandje te blussen bovenop het dak van een tram aan de Boekenberglei.

Het brandje ontstond doordat een hoopje verdorde bladeren opgehoopt aan de elektrische toevoer lag. Maar erg veel gevaar was er gelukkig niet, want de brandweer was snel ter plaatse, waardoor de passagiers gewoon rustig konden uitstappen. Ook was er niet veel hinder voor de andere trams. De schade aan de tram zelf is nog niet bekend.

(foto GvA - BFM)