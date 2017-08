Brand op Hooge Maey

De voorbije nacht heeft de wijkwerking van de politie van Antwerpen een overlastactie 'parken en pleinen' gehouden. Bij de actie hebben ze twee mogelijke fietsdieven van de straat gehaald. Bij een fouille en huiszoeking zijn alleszins heel wat gestolen fietsspullen gevonden. De actie werd gevoerd door verschillende teams van het wijkteam en werd uitgerold in de omgeving van onder meer het Koningin Astridplein, Statiestraat en Desguinlei. De bedoeling van de actie is om overlast (drugs, geluid ...) aan te pakken. Bij de actie zijn een aantal vaststellingen gedaan op vlak van bezit van softdrugs. Wie betrapt werd, kreeg een onmiddellijke schikking. Daarnaast werden door de actie twee fietsdieven gehinderd in hun bezigheden in de fietsenparking onder het Koningin Astridplein. Een van de teams merkte twee mannen op aan de fietsenstalling. Ze sleutelden aan een fiets en werden gecontroleerd. Bij de controle werd het duidelijk dat ze al enkele fietsen 'gestript' hadden. Er waren ook voldoende aanwijzingen om aan te nemen dat ze ook van plan waren om een fiets te stelen. Het duo had heel wat fietsattributen op zak, net als materiaal om fietsen te stelen. Bij een huiszoeking werden nog meer attributen aangetroffen. Zo zijn onder meer volgende zaken in beslag genomen: 18 fietslampjes, 1 fietscomputer, 2 kettingfietssloten, zadelovertrekken, fietspompen, stuurhouder voor GSM/GPS ... De twee verdachten werden gearresteerd en meegenomen voor verhoor. Het gaat om twee mannen van 47 en 28 jaar oud. Beiden afkomstig uit Roemenië.