Brand op militair domein in Brecht onder controle

De brand op het militair domein Groot Schietveld in Brecht is na een drietal uren van bluswerken onder controle geraakt.

Een aanpalend bos is door de brandweer gevrijwaard, maar in totaal zou er toch zowat 60 hectare aan onder meer heide en struikgewassen in vlammen zijn opgegaan. Er vielen geen gewonden en gezien de afgelegen locatie vormde de rook geen gevaar voor omwonenden.

"De brandweerkorpsen uit de omgeving hebben in totaal 140 mensen ingezet om het vuur onder controle te krijgen en daar zijn ze gelukkig in geslaagd", zegt Daan De Veuster, waarnemend burgemeester van Brecht. "Jammer genoeg is er toch zowat 60 hectare open vlakte verbrand. Het Schietveld is een militair domein, maar heeft een grote ecologische waarde."

De oorzaak van de brand zal nog worden onderzocht. De Veuster zegt geen informatie te hebben over eventuele militaire oefeningen en een mogelijke link daarvan met de brand. Het nablussen zal allicht nog enkele uren duren. De Wuustwezelsesteenweg is intussen wel al opnieuw opengesteld voor het verkeer.