Brand op vliegveld Brasschaat

Het heeft vanochtend gebrand in twee loodsen op het vliegveld van Brasschaat in het klein Schietveld. De brandweer kreeg het vuur wel snel onder controle, maar de schade is toch groot.

In de ene loods waar oude zweefvliegtuigen stonden, zakte het dak in. In de andere loods met daarin sportvliegtuigen was er dan weer heel wat rook- en waterschade. De brandweer van de zone rand meldde dat er ook wat asbest is vrijgekomen, maar de neerslag daarvan was beperkt en zeer lokaal. Er werd wel een veiligheids-perimeter ingesteld om de brandweermannen te beschermen. Voor omwonenden was er geen gevaar.