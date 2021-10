Grote rookpluim op Eilandje door brand in restaurant

Op het Eilandje in Antwerpen ontstond in de vooravond grote rookontwikkeling. Oorzaak was een stevige brand die ontstaan is in een restaurant in de Adriaan Brouwerstraat. Boven het restaurant bevinden zich appartementen, maar voorlopig zijn nog geen gewonden gemeld. Iedereen die er binnen was, zou op tijd buiten zijn geraakt. Uit voorzorg is er wel een ambulance aanwezig. De politie heeft de wijde omgeving afgesloten om de brandweer voldoende ruimte te geven bij het blussen. De brandweer vraagt om de omgeving van het Bonapartedok te vermijden zodat de hulpdiensten hun werk kunnen doen. Omwonenden wordt aangeraden hun ramen en deuren gesloten te houden. Hoe de brand precies is kunnen ontstaan, is nog niet duidelijk.