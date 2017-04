Het aantal aanvragen voor een roetfilter is in een paar maanden tijd vertienvoudigd. Die cijfers komen er na de invoering van de Lage Emissiezone in Antwerpen. Dat is de eerste in ons land. Maar andere steden hebben ook al aangekondigd zo'n zone te zullen invoeren. Daardoor willen veel mensen nu hun auto in orde brengen. Je kan voor het installeren van een roetfilter op oudere dieselwagens al jaren een subsidie krijgen. De voorbije acht jaar werd die premie - die maximaal 600 euro bedraagt - een 40-tal keer per jaar aangevraagd, maar de voorbije maanden liep het storm met al bijna 1.100 aanvragen. Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege maakt daarom bijna 1 miljoen euro extra subsidies vrij.